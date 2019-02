Violences électorales à Tamba : Le PUR100 donne sa version des faits

Le parti de l'Unité et du Rassemblement dégage sa responsabilité au sujet des attaques survenues lundi à Tamba et qui ont occasionné mort d'homme.

Il accuse des individus tapis dans l'ombre qui, selon lui, ont envoyé des groupes de jeunes s'attaquer à sa caravane..

Ce dernier impute, par ailleurs, la faute au ministre de l'intérieur, Aly Ngouille Ndiaye et sa tutelle en l'occurrence le président de la République sortant, Macky Sall.