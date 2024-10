Violences électorales : Le ministère de l'intérieur appelle à la retenue et réaffirme son engagement à veiller à la sécurité de chaque citoyen

Par un communiqué transmis à Dakaractu, « dans le cadre de la campagne pour les élections législatives du 17 novembre 2024, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique appelle l’ensemble des leaders de partis politiques et coalitions de partis à faire preuve de calme, de responsabilité et de retenue. Le respect des valeurs démocratiques et du vivre-ensemble est essentiel pour garantir un processus électoral pacifique et respectueux des droits de tout un chacun".



Il a poursuivi. " En tant que garant de la sécurité publique, le Ministère réaffirme son engagement à veiller à la sécurité de chaque citoyen tout au long de cette période. Des dispositifs adaptés sont mis en place pour assurer la tranquillité et la sérénité de tous les Sénégalais, permettant ainsi à chacun d’exprimer librement ses opinions dans un climat pacifique. Nous exhortons toutes les parties prenantes à adopter un discours apaisé et constructif, pour contribuer à une campagne digne et exemplaire, gage de notre engagement commun envers une démocratie stable et respectée".



Avant de réitérer son engagement. « Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique reste mobilisé pour garantir que cette campagne se déroule dans les meilleures conditions de sécurité pour l’ensemble de la population. »