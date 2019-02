Violences électorales / Issa Sall dénonce toute dérive et appelle à la sérénité : "Une campagne doit se faire de façon civilisée"

Le PUR se démarque de la violence notée depuis hier au niveau de certains axes. C'est la position officielle du candidat Issa Sall qui estime "qu'une campagne électorale doit se faire de façon civilsée, apaisée libre et transparente. D'ailleurs c'était ma position lors de ma première déclaration au peuple."

Interrogé sur son impressionnant dispositif sécuritaire déployé, il s'est expliqué en ces termes : " C'est normal, car l'essentiel de la campagne, c'est d'abord une bonne sécurité. Mieux vaut prévenir que guérir, et j'en profite pour leur rendre hommage. Ils font la moitié de notre délégation", expliquera t-il.

Il s'exprimait ainsi à l'entame de son troisième jour de campagne, lors duquel il devra se rendre à Joal, Palmarin, Fimela, Fatick et environs...