Violences dans le sport : « L’État saura, avec fermeté, prendre ses responsabilités... » (Macky Sall)

Le Chef de l’État a condamné les violences qui ont émaillé la 1/2 finale de Navétanes qui opposait l'ASC Thiawlène à l'ASC Guiff, interrompue après une bousculade ainsi que le combat de lutte devant opposer « Siteu » à Papa Sow. « La spirale de violence dans nos stades doit immédiatement cesser », a ainsi twetté le Chef de l’État. Le Président Macky Sall d’ajouter dans le même sens que « l’agression physique des personnes et la destruction de biens publics sont intolérables et inacceptables. »

En effet, après l'effondrement d'un pan du mur du stade à Rufisque qui a fait un mort et plusieurs blessés, des échauffourées ont opposé des supporters aux forces de l'ordre, des voitures ont été détruites, des vitres de maisons cassées et même le Train Express Régional, en phase d’essai, a essuyé des jets de pierre.

Le Président de la République en a donc appelé à la responsabilité de tous. "L’État saura, avec fermeté, prendre les siennes", a-t-il écrit.