Violences basées sur le genre : Sédhiou et Ziguinchor font cas d'école.

L'étude sur la situation des violences baséé sur le genre réalisée dans les académies de Sédhiou et Ziguinchor est un l'un des volets du projet de plaidoyer national de lutte contre les Violences Basées sur le Genre et l'application des textes sur l'obligation scolaire de 10 ans ainsi que la note circulaire sur la gestion des grossesses en milieu scolaire.

À Ziguinchor et Sédhiou, les élèves dans le moyen secondaire sont victimes de violences de toutes sortes. Au-delà de ces violences, beaucoup d'entre eux ignorent aussi l'existence des textes sur l'obligation scolaire de 10 ans, ainsi que la gestion des grossesses en milieu scolaire, faute de communication. Il est prévu dans les recommandations, la dénonciation et la punition des auteurs de ces pratiques. Le forum des éducatrices africaines ( FAWE) de concert avec Equal Mesures, le FAWE, a choisi de mettre en oeuvre les ODD 4 et 5 en axant son travail de plaidoyer sur l'égalité des sexes en général et la promotion de l'éducation des filles en particulier...