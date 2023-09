Violences à Khossanto: « Inclusion dans la démarche et communication », les maîtres-mots du ministre de l’intérieur confiés aux protagonistes

C’est aux environs de 14h, à bord du vol Transair que le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique « a foulé le tarmac de l’aérodrome de Kédougou avec ses collègues des mines et de la bonne gouvernance. Antoine Félix Diome a réuni les autorités locales pour trouver des solutions face à cette situation de tension à Khossanto.



Au menu d’une discussion qui a duré un peu plus d’une heure, « la modification et le remplacement de l'arrêté N° 033/PD/SRY du 16 août 2016 portant création de commission chargée du recrutement locale de la main d'oeuvre non qualifiée et la tension qui s’en est suivie ». Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a échangé avec les autorités administratives afin de trouver une issue heureuse car, à la publication de l’arrêté par le préfet qui voulait élargir « la fourchette de participation » la démarche inclusive et participative n’a visiblement pas été au rendez-vous selon les populations particulièrement les jeunes.



Dans le département précisément à Khossanto où ont eu lieu les violences hier, il faut bien que les autorités réagissent pour rétablir l’ordre et amener les différentes parties autour de la table. C’est dans cette perspective que s’inscrit cette intervention du ministre de l’intérieur qui a instruit le gouverneur de la région de Kédougou, Mme Mariama Traoré à prendre en charge les questions évoquées lors de cette réunion pour qu’avec les acteurs concernés, des solutions soient trouvées.



Le ministre de l’intérieur retient que dans cette affaire « il faut plus d’inclusion et à plus de communication dans la démarche ». Antoine Félix Diome invite tous les acteurs , le plus rapidement possible, à s’impliquer pour que cette situation soit maîtrisée.