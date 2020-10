Violence post-électorale en Guinée : FDS/Les Guélewars interpelle la Cedeao et l'Union Africaine.

La situation de violence Post-électorale qui se déroule présentement en Guinée préoccupe le parti FDS/Les Guélewars.



Dans un communiqué rendu public, le Dr Babacar Diop et ses camarades dénoncent ce qu'ils considèrent comme un coup d'État électoral orchestré par le président sortant Alpha Condé.



"La situation qui prévaut actuellement en Guinée est très préoccupante. Alpha Condé, après avoir changé de manière unilatérale la Constitution pour se présenter à un troisième mandat, s’autoproclame vainqueur d’un scrutin émaillé de fraudes massives.

Manifestement, nous assistons à un coup d'Etat électoral en Guinée. La police réprime dans le sang les jeunes qui manifestent dans les rues. Aujourd’hui, la violence a atteint un niveau inacceptable et les victimes se comptent, chaque jour, par dizaines. Pendant ce temps, la communauté internationale s’emmure dans un silence coupable", lit-on dans le communiqué.



Les Forces démocratiques du Sénégal (FDS) condamnent également la violence exercée sur les manifestants et exigent le respect de la volonté du peuple guinéen.



"FDS/LES Guélewars interpelle la CEDEAO et l’Union africaine pour qu’elles agissent de manière imminente pour éviter un génocide en Guinée. Nous demandons à la CEDEAO de manifester la même intransigeance qu’elle a exprimée en 2017 à l’endroit de Yaya Jammeh en lui imposant le respect de la volonté des Gambiens et la même fermeté qu’elle a affiché, en août 2020, en condamnant le coup d’Etat militaire contre le régime d’Ibrahim Boubacar Keita".



Dr Babacar Diop et Compagnie appellent la jeunesse africaine à soutenir le peuple guinéen dans sa lutte héroïque pour défendre le projet démocratique...