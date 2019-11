Violence faites aux femmes : Drogue, alcool, jalousie et déception… les racines du mal (Reportage)

Très récurrente ces derniers temps, la violence notamment celle à l’encontre des femmes semble devenir banal au Sénégal. En effet, beaucoup de cas de violence allant jusqu’à des cas d’homicides ont été dénombrés ces derniers jours. De l’avis de certains citoyens, les causes de ces actes sont nombreuses et variées. Ils évoquent l’usage de la drogue, de l’alcool, la pauvreté, la nervosité, la jalousie, la déception entre autres. Ces derniers estiment que la violence doit connaître son épilogue. Ainsi, ils sollicitent du gouvernement du Sénégal un représentant digne de nom au sein de l’Assemblée nationale pour plaider la cause la Femme.