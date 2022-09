Violence faite aux femmes et aux filles : Kédougou ville hôte des « 16 jours d’activisme »

Dans le but de renforcer l’intervention des partenaires techniques et financiers, pour atteindre au mieux les objectifs de développement communal, la Mairie de Kédougou a entrepris une démarche de sensibilisation de tous les acteurs sur les défis que présente la commune.



À cet effet, le Maire Ousmane Sylla, a eu une première rencontre avec Mme Oulimata Sarr, Directrice Régionale du bureau d’ONU Femmes à Dakar pour discuter des enjeux pour la femme de Kédougou.



Le Maire s’est réjoui de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé par l’équipe ONU Femmes pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale. Plusieurs questions ont été abordées, notamment celles concernant l’accès à l’eau, l’éducation des filles, l’autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes.



Il a salué l’approche holistique de ONU Femmes pour le développement de la Femme Sénégalaise et a annoncé que Kédougou est la ville choisie pour accueillir le lancement de la campagne des « 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles » qui débute le 25 novembre 2022, lors de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et qui se terminera le 10 décembre, Journée des droits de l’homme.