Violence faite aux femmes : Le Collectif France dégage en rogne contre la société sénégalaise

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP FRANCE DEGAGE) a tenu un point de presse pour montrer son amertume face aux violences faites aux femmes. D'ailleurs la section féminine avec l’appui des hommes de ce front s’engagent dans la lutte contre l’oppression des femmes. En tant que collectif, ces derniers dénoncent vigoureusement toutes les formes de violence à l’égard des femmes et en appelle à une réaction des pouvoirs publics. Ainsi il compte rejoindre ce 25 à la place de l’obélisque leurs frères et sœurs qui feront un sit in pour dénoncer de tels actes. Se prononçant sur la peine de mort, la porte parole du jour, Adja Seck, membre du Frapp Dégage pense que d’autres voies et moyens sont possibles, en lieu et place de la peine de mort …