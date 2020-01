Violence extrême, meurtres sadiques : La population terrorisée par la fréquence des drames...

Terrorisée et anxieuse sont les sentiments qui animent la population sénégalaise en ces périodes. La cause n'est autre que les meurtres et violences récurrents notés ces derniers temps dans la société. Ainsi a été réalisé un micro-trottoir pour recueillir l'avis des citoyens sur la question.

Pour certains, cela est dû à la dégradation des mœurs qui poussent des personnes à des pratiques extrêmes pour le profit, notamment des sacrifices mystiques faits par des personnes pour avoir de l'argent et/ou du pouvoir. Au même moment, d'autres pointent un doigt accusateur à l'endroit des étrangers qui selon eux ont amené ce genre de pratiques dans le pays.

Toutefois, la réaction des autorités est vivement sollicitée par les citoyens pour éradiquer ce problème et prendre des mesures drastiques pour soulager les familles.

Reportage...