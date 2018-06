Violence et voie de fait : Le tapissier colérique tabasse une femme enceinte et écope de 45 jours de prison

Les veilles de fêtes religieuses sont mises à profit par les familles pour redonner un coup de neuf à leurs maisons, ou en changer le mobilier, voire les deux si les finances le permettent. Ce en plus, bien sûr, des habits neufs qu’elles font confectionner pour l’occasion. Quant à la dame Adama Ndiaye, n’ayant sans doute pas les moyens de s’en acheter un neuf, elle a voulu changer le tissu des fauteuils de son salon. Malheureusement, elle est tombée sur El Hadj Ndiaye, un tapissier vulgaire et violent. Ce dernier, au cours d’une dispute, n’a rien trouvé de mieux à faire que de tabasser la fille de sa cliente Adama Ndiaye en état de grossesse de six mois...