Violence en pleine campagne électorale : Me Madické Niang interpelle le Procureur

Visiblement très peiné par ce qui s’est passé à Saint-Louis avec l’attaque des partisans de Ousmane Sonko, Me Madické Niang appelle à nouveau à la non violence et suggère le débat d’idées à la place des muscles. Il a interpellé les autorités judiciaires notamment le Procureur de prendre ses responsabilités pour que de tels faits ne se reproduisent pas.