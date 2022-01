Violence électorale / Commune de Nguith : Ass Babacar Guèye indexe le maire sortant Adama Sarr.

À l’instar des Parcelles Assainies, de la Médina, de Dagana, c’est la commune de Nguith qui sombre dans la violence. On peut noter que, malgré les multiples appels à la non-violence dans l’espace politique, les accrochages dans la campagne électorale ne peuvent être évités.



À Nguith, le candidat de la coalition And Nawlé / And Liguey a été attaqué par les partisans et militants du candidat de la mouvance présidentielle.



Dans la journée du lundi 11 janvier 2021, le candidat Ass babacar Guèye, a déclaré avoir été attaqué, non sans pointer du doigt le maire sortant de la commune Adama Sarr. Il déclare avoir fait l'objet d'agressions verbales et de jets de pierre sur son véhicule à chaque fois qu’il passe devant le village de Thiaré où habite le maire sortant.



Il indique avoir alerté le sous-préfet de la commune par une note d’information et une demande d’intervention depuis le 23 novembre 2021 du fait de violences venant du camp du pouvoir...