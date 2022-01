Violence dans la campagne électorale : le porte-parole des Layènes appelle au calme et à la sérénité.

Après des scènes de violence notées à la Médina, Mbour, Dagana et Guédiawaye, le porte-parole du khalife général des Layènes, Serigne Mouhamadou Lamine Laye, a saisi l'occasion, lors de la visite du candidat de Bokk Gis Gis, Pape Diop, pour s'adresser aux acteurs politiques.



Selon lui, la politique ne doit pas être source de violence. "Nous ne voulons pas de la violence au Sénégal. Nous, ce que nous voulons, c'est la Paix, pas plus."



Serigne Mouhamadou Lamine Laye a également profité de sa prédication pour lancer un appel à des élections apaisées avant de prononcer des prières dans ce sens. "Nous voulons des élections apaisées et nous demandons à toutes les forces vives de la nation surtout celles qui sont dans la politique, de semer la paix. Il appartient à chaque citoyen de prendre la mesure de sa responsabilité personnelle, en accomplissant son devoir de vote en toute cohérence et en toute objectivité, dans le respect, la sérénité et la paix.. »