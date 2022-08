Violation et voie de fait : le dentiste I. Himad prend 6 mois ferme pour avoir maltraité son patient Cheikh I. Ndiaye.

Bien qu’il n'ait pas été présent à son audience, ce mardi 16 août, aux flagrants délits du tribunal de grande instance de Dakar, le dentiste Ibrahima Himad ne digérera pas si facilement la nouvelle de sa condamnation. Ce dernier est accusé de violation et voie de fait à l’encontre de son patient Cheikh I. Ndiaye.



Le mis en cause a écopé d’une peine de 6 mois ferme de prison et d'une amende d’un million de FCFA.



Les faits remontent au mois de janvier dernier lorsque des douleurs dentaires avaient tracassé le plaignant, Cheikh I. Ndiaye. Étant donné qu’il est dans la fonction publique, ce dernier s’est directement dirigé vers un dentiste avec son imputation budgétaire.



Dans cette clinique, située juste à côté de l’hôpital Le Dantec, Cheikh dit n’avoir bénéficié d’aucune affection.



« J’ai été mal reçu, on m’a arraché ma dent et laissé sur le lit pendant plus de 10 minutes sans même que je ne sois anesthésié… », a-t-il souligné au juge.



Une situation qui l'a pas poussé à se plaindre. Très remonté contre ce dernier, Himad souleva sauvagement son patient du lit avant l'éjecter brutalement des locaux, sans même lui rendre ses documents.



« Avec ma douleur, je suis allé à la police centrale, le commandant a envoyé quelqu’un pour me rejoindre, mais arrivé à la clinique, Himad nous a chassés et traités d’agresseurs », soutient le sieur Cheikh I. Ndiaye qui a préféré déposer une plainte contre le spécialiste.



« J’ai porté plainte au commissariat de Dakar-Plateau parce que je ne pouvais plus le supporter », a-t-il déclaré au juge.



Selon le réquisitoire du procureur, les faits soulevés par le plaignant sont bien constants et précis ainsi donc, il a demandé au juge de bien appliquer la loi pénale et de condamner à 6 mois de prison ferme, le mis en cause.



En guise de dédommagement, Cheikh a réclamé le versement d’un million de francs CFA. Des demandes que le juge a bien prises en considération étant donné que ces deux sanctions ont bien été inscrites sur l’ardoise du coupable...