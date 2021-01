Violation du couvre-feu : l'armée en renfort dans certains quartiers de Dakar

Le couvre-feu qui a démarré aujourd'hui à Dakar et à Thies a été transgressé dans plusieurs quartiers de Dakar. Des manifestants ont défié l'autorité et brûlé des pneus malgré la présence des forces de l'ordre. L'armée est donc venue à la rescousse pour rétablir l'ordre. Et gageons qu'elle sera aussi demain sur le théâtre des opérations au deuxième jour du couvre-feu au vu de la situation de ce jour