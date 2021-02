Violation du couvre-feu et outrage à agent : Aminata Lo Dieng observe une grève de la faim en prison (Me Ndèye Fatou Touré)

Jointe au téléphone par Dakaractu, Maître Ndèye Fatou Touré a révélé que l'ancienne ministre Aminata Lo Dieng observe une grève de la faim en détention. Selon l'avocate, sa cliente ne s'alimente plus depuis son mandat de dépôt.

"Je prends les Sénégalais à témoin. Elle craint pour sa santé et pour sa sécurité. C'est la raison pour laquelle elle refuse de s'alimenter", a-t-elle laissé entendre, avant de préciser que l'administration pénitentiaire lui a refusé une alimentation venant de l'extérieur à cause du contexte de Covid-19. À cette occasion, elle renseigne que des mesures strictes ont été prises dans les prisons et les repas se préparent dans les lieux de détention.



Face à cette situation, la robe noire prend pour unique responsable le procureur de la République qui a pris la responsabilité de la mettre en détention au lieu de la laisser libre.



Selon elle, Aminata Lo Dieng n'a troublé absolument pas l'ordre public et elle présente toutes les garanties d'une bonne représentation en justice.





Pour rappel, l'ancienne ministre du Tourisme sous Abdoulaye Wade a été déférée au parquet puis placée sous mandat de dépôt ce lundi 02 février 2021. Elle est poursuivie pour avoir violé le couvre-feu, offensé le chef de l’État et outragé un agent dans l’exercice de ses fonctions.