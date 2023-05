Violation de la limitation des mandats : AfricaJom Center souligne l’urgence de réformer le régime hyperprésidentiste du Sénégal.

Dans son rapport intitulé « Le Sénégal un modèle démocratique africain en déclin » et publié au mois de mai 2023, le think thank AfricaJom Center a souligné l’urgence de réformer le régime hyperprésidentiste du Sénégal qui est à la base des contraintes démocratiques de l’heure.



Le document explique qu’en dépit, des luttes politiques et démocratiques et des avancées en matière de libertés fondamentales et de droits humains, nonobstant deux alternances et malgré l’existence des assises nationales, le Sénégal éprouve toutes les peines du monde à réformer ce régime présidentiel qui n’a pas pris une ride.



La lancinante question de la violation de la limitation constitutionnelle des mandats à deux contenue dans la Constitution de 2001 et renforcée par la Constitution révisée en 2016 pour verrouiller définitivement toutes possibilités pour le Président de la République de faire plus de deux mandats n’a pas résisté au pouvoir exorbitant du Président de la république : le Président Wade qui avait affirmé avoir verrouillé la Constitution, s’est présenté pour un troisième mandat et rien n'a pu l’empêcher de le faire. L’analyse des faits exposée dans le rapport d’AfricaJom Center conclut que l’actuel président de la République est dans la même dynamique que son prédécesseur ce qui va sans nulle doute constituer une entorse à la démocratie sénégalaise.



« Le Président Macky Sall, qui a été un des leaders politiques qui a lutté contre le troisième mandat et qui en a tiré le profit politique avec son élection à la présidence de la république en 2012, a affirmé avoir définitivement verrouillé la question de la limitation des mandats pour l’histoire politique du Sénégal et a répété partout et sur tous les tons qu’il ne pouvait faire un troisième mandat. Cependant, il se met à affirmer aujourd’hui que, pour le moment, il ne dit ni « oui » ni « non » au troisième mandat, pire il dit que la loi le lui permet. Cette situation qui crée une véritable incertitude sur la question de l’éligibilité des candidats, facteur de malaise, de tensions, de violences politiques récurrentes. Le problème, ce n’est pas le texte mais c’est le crédit de la parole présidentielle quand il inspire, crée et donne du sens à la norme constitutionnelle et en fonction de son intérêt du moment, la discrédite, la renie, sans autres formes de procès. De plus, le respect de la parole donnée constitue un fondement éthique essentiel pour le respect de la Constitution et de la continuité de la République laïque, démocratique et sociale du Sénégal », a relaté le rapport de l’organisation non gouvernementale.



Pour AfricaJom Center, l’urgence pour le Sénégal, pour la continuité de sa stabilité et de sa sécurité, mais aussi pour la consolidation de son modèle démocratique est de sortir du paradigme senghorien et réformer le modèle hyperprésidentialiste qui donne la possibilité à une seule personne de bloquer le bon fonctionnement des institutions de la République.