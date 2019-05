Viol sur les filles : La loi pourrait être corsée

La loi sur le viol et la violence exercée sur les femmes et les jeunes filles pourrait être revue et même corsée. C’est en tout cas l’annonce faite par le Chef de l’État Macky Sall lors de la clôture du dialogue national ouvert ce matin.

Il a en effet promis de discuter en conseil des ministres demain de cette question pour voir comment resserrer la loi pour protéger encore plus les filles dans leurs droits et leurs devoirs...