Viol et pédophilie : L’AJS dénonce un camouflage sur la criminalisation.

Partout dans le monde des violences sexistes et sexuelles, physiques et psychologiques sont faites aux femmes de manière indistincte. Au Sénégal, ce phénomène s'accentue de plus en plus. Raison pour laquelle, des membres de l'association des juristes du Sénégal se préoccupent de l'effectivité de la criminalisation du viol. Selon la présidente de l'association, après avoir revisité les textes, il est constaté que le viol et la pédophilie ne sont pas criminalisés. Étudiant les peines, il n'y a pas eu de changement notoire s'agissant du quantum de la peine par rapport à ce qui existait avant et la pédophilie n'est toujours pas un crime, mais plutôt un délit. Ce qui signifie qu'il n'y a pas eu d’avancement. Mme Dior Fall Sow interpelle les autorités pour qu'elles respectent la décision du président de la République et fassent les amendements nécessaires pour que la criminalisation du viol soit effective...