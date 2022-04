Viol d'agent de sécurité : La ferme plaidoirie des pionnières de la police.

L'agent de police violée récemment par trois gaillards continue de soulever des vagues d'indignation.



L'association des pionnières de la police Sénégalaise (APPS) dénonce dans un communiqué, la recrudescence des viols au Sénégal qui, selon elle, prend des proportions plus qu’inquiétantes. Un constat qui suscite un certain nombre d'interrogations. "Que se passe-t-il pour que des gaillards franchissent le rubicon si allègrement, tandis que d’autres récidivent encore et encore. Que devons-nous faire après avoir crié, marché à travers toutes les régions, fait voter une loi criminalisant le viol? Comment mieux agir sur les violences faites aux femmes et aux filles", lit-on dans le texte qui cherche solutions à toutes ces problématiques.



L'association invite les organisations de la société civile à s’inscrire dans des dynamiques de mutualisation des stratégies et d'unifier aussi les cadres d’intervention que sont le combat de la sensibilisation et de la prévention des violences faites aux femmes et aux filles.



Au delà de la responsabilité des organisations de la société civile, la presse est aussi invitée à jouer sa partition, en protégeant davantage l'identité des victimes compte tenu des graves conséquences qui peuvent en découler et pour ne pas franchir le rubicon de la protection des données personnelles.



Les autorités des forces de défense et de sécurité ne sont pas en reste. L'APPS les recommande à les protéger davantage aussi bien les hommes que les femmes de terrain, de plus en plus victimes de séquestrations et/ou de viol pour les femmes. Utiliser les véhicules de service pour transporter les éléments aux heures très tardives ou très matinales où les dépravés guettent leurs proies.