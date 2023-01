Viol collectif sur une sénégalaise en Turquie : Le ministre des affaires étrangères réagit

La cheffe de la diplomatie sénégalaise assure de sa disponibilité et de son ouverture à communiquer avec l'ensemble des sénégalais sur le suivi régulier de ce dossier.



Pour rappel, ce viol collectif dont cette femme de 21 ans serait victime aurait eu lieu vendredi dernier dans une fabrique en Turquie. La victime serait même arrêtée par la police turque qui prétexterait un séjour illégal.

C’est à travers un communiqué que la ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur a voulu, d’abord réagir suite à l’agression ce dimanche, sur une jeune sénégalaise par deux hommes turcs.Face à ce qu’elle considère comme un crime odieux et insupportable, la diplomatie sénégalaise a immédiatement réagi par les services de l'Ambassade du Sénégal à Ankara, d'abord en apportant l'assistance nécessaire à son compatriote, mais surtout, en intervenant auprès des autorités turques afin que les présumés auteurs du forfait, déjà mis en état d'arrestation, soient jugés et sévèrement punis. Me Aïssata Tall Sall annonce également qu’un avocat a été commis à cette fin et appelle la communauté sénégalaise de Turquie au calme et au respect de la vie privée de la victime.