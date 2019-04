Viol collectif à Linguère : 10 ans de prison pour 2 jakartamen.

L'affaire des 2 jakartamen qui ont été déférés au parquet régional de Louga pour avoir violé une jeune fille de 20 ans (S.Ndiaye), a été vidée ce mercredi par le tribunal départemental de Louga.

Rendant son délibéré, le parquet a requis 10 ans de prison et une amende de 250.000 f à payer à la partie civile.



Mamadou Thioye et Hameth Ngack sont dans de sales draps. En effet, ils ont écopé de 10 ans de prison pour s'être relayés sur une jeune fille demeurant au quartier Linguère Coumba.

Pour rappel, la jeune fille accompagnée par son amant, a été interpellée par les deux conducteurs de moto-taxis. Et devant la fuite de son amant, elle a été traînée puis violée dans une école. S Ndiaye va par la suite porter plainte à la brigade de gendarmerie de Linguère.

À la barre, les deux conducteurs de motos jakarta ont soutenu que la jeune fille, prostituée, était bel et bien consentante.

Faux, va t-elle rétorquer, déclarant qu'elle se trouvait dans un piteux état avec un corps sanguinolent et des habits déchirés...