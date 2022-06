Selon nos confrères du journal l'AS, les habitants de Yeumbeul Nord ont appris avec consternation le viol commis sur une fillette de 3 ans. Le principal accusé n'est personne d'autre que W. S. S, âgé de 39 ans et marchand ambulant de son état.



Marié et père d'un enfant, le mis en cause qui aurait des penchants pour les midinettes, a jeté son dévolu sur A. N. Puisque les deux parties habitent dans la même maison, le présumé violeur a amadoué la victime avec des bonbons afin de l'attirer dans sa chambre.



Profitant de la quiétude de la maison, il a violé la fillette de 3 ans qui ne sait même pas parler correctement. Il a mouillé le sexe de la petite avec son doigt avant de le pénétrer. Pour éviter de réveiller des soupçons, il a étouffé les cris de la pauvre innocente en la bâillonnant.



Après avoir satisfait sa libido, il a invité la petite à partir. Mais cet acte ne sera pas sans conséquence. Et pour cause, la petite se plaignait de douleurs atroces dans ses parties intimes au moment d'uriner. Ce qui a attiré l'attention de sa maman. Ahurie, A.M demande à sa fille qui a touché ses parties intimes. C'est ainsi que l'enfant pointera un doigt accusateur sur W. S. S qui lui aurait fait du mal en touchant ses parties intimes. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle conduise aussitôt sa fille à l'hôpital où l'homme de l'art a constaté le viol. Muni de ce papier, la maman de la victime a déposé une plainte au commissariat de Yeumbeul Nord. W. S.S est arrêté. Devant les enquêteurs, le mis en cause a reconnu les faits de viol sur A. N. Selon le marchand ambulant, il a amadoué la fillette avec des bonbons. « Je l'ai invitée dans ma chambre où je l'ai déshabillée et mouillé son sexe avec mon doigt avant de la pénétrer », a-t-il confié aux hommes du commissaire Lat Dior Sall.



À la question de savoir ce qui l'a poussé à agir ainsi, il dit ne pas connaître le mobile de son acte. Il a été déféré hier au parquet pour viol sur une mineure de 3 ans.