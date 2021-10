En tout cas, les choses se corsent à Ziguinchor. Après la candidature à la candidature de Doudou Ka pour la ville, les centristes de Abdoulaye Baldé se font entendre. C'est plus précisément la jeunesse centriste de la capitale sud du pays qui a investi le maire sortant lors d'une rencontre politique tenue samedi.



Selon Souleymane Ndiaye, président des jeunes centristes de la ville, "notre choix est irrévocable et clair. C'est Abdoulaye Baldé", tient-il à préciser sans bien sûr aller plus loin sur la conduite à tenir si leur mentor n'est pas investi...