Le parti PPC de feu Mbaye Jacques Diop a pris le top départ des campagnes électorales. Avec un méga meeting dans la commune de Rufisque Nord, fief de Seydou Diouf, le leader de cette formation politique ambitionne d'occuper le fauteuil de maire de la ville de Rufisque.



Ce dernier qui avait à ses côtés les candidats des communes du l'Est et de l'Ouest, a présenté les grands points de son programme. Une occasion pour le député Seydou Diouf de rendre un vibrant hommage à feu Mbaye Jacque Diop qui a beaucoup œuvré pour Rufisque d'où son ambition de vouloir assurer la relève, fera t-il savoir lors de son allocution. " Nous nous sommes battus pour ne pas être la banlieue de Dakar et nous nous battrons aussi pour ne pas devenir celle de Diamniadio car, c'est une localité qui a existé bien après Rufisque. Alors, il faut qu'entre Rufisquois, nous comprenions que personne ne fera la ville de Rufisque en dehors de nous mêmes. Nous sommes assez outillés pour relever ce défis..."



Les femmes et l'emploi des jeunes occupent aussi une place importe dans le dit programme qui prendra aussi en charge plusieurs questions dont souffre la veille ville, dira-t-il ainsi pour annoncer les couleurs des activités qui rythmeront la compagne du PPC à Rufisque.