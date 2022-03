Ville de Guédiawaye : voici la liste complète des 14 adjoints au maire qui composent le bureau municipal.

Le maire Ahmed Aïdara, récemment installé pour un mandat de 5 ans à la tête de la ville de Guédiawaye, a présidé hier à la cérémonie d'installation de ses adjoints devant composer le bureau municipal. Une élection qui s'est poursuivie après le malheureux épisode qui n'avait pas déterminé les 14 conseillers municipaux.



C'est donc ce mercredi que cela a finalement eu lieu à la satisfaction générale des protagonistes. Ces derniers sont au nombre de 14 avec un majorité pour la coalition Benno Bokk Yakaar qui détient 11 conseillers avec notamment le soutien des coalitions Guem Sa Bopp, Wallu et And Nawlé. Les 3 autres sont revenus à la coalition du maire Ahmed Aïdara.



Le maire Ahmed Aïdara (Coalition Yewwi Askan Wi)

1er Adjoint : Cheikh Sarr, (Benno Bokk Yakaar)

2ème Adjointe : Aïda Sow Diawara, (Benno Bokk Yakaar)

3eme Adjoint : Ndiogou Malick Dieng de Wallu (Soutenu par BBY)

4eme Adjointe : Fama Diakhaté de Guem Sa Bopp/ (Soutenu par BBY)

5ème Adjoint : Sada Sall (Benno Bokk Yakaar)

6eme adjointe : Awa Sow (Benno Bokk Yakaar)

7eme adjoint : Racine Ba de la coalition Guem Sa Bopp / (Soutenu par BBY)

8eme adjointe : Aminata Souaré de la coalition YAW (Droit d'aînesse)

9ème adjoint : Mame Ibra Ba de la coalition Benno Bokk Yakaar

10ème adjointe : Fatoumata Sy de la Coalition Benno Bokk Yakaar

11ème adjoint : Moulaye Camara de And Nawlé (Soutenu par BBY)

12ème adjointe : Fatou Kiné Mbaye de la coalition Yewwi Askan Wi

13eme adjoint : Ass Saliou Fall (Benno Bokk Yakaar)

14ème adjointe : Awa Diaw (Yewwi Askan Wi)