Ville de Guédiawaye / Suite de l’élection du bureau municipal : Cheikh Sarr de BBY officiellement installé 1er Adjoint au maire.

La mairie de la ville de Guédiawaye continue le processus de vote débuté en février et qui s’était terminé en queue de poisson. En présence des 84 conseillers et de l’autorité préfectorale qui va assister au déroulement du vote, le premier adjoint au maire est désormais installé. Il s’agit de Cheikh Sarr de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Ancien maire de la ville de Guédiawaye, Cheikh Sarr va accompagner le maire de la coalition Yewwi Askan Wi en tant que 1er adjoint.



La suite de l’élection se déroule pour le moment sans couacs. L’élection de la deuxième adjointe est en cours dans la salle de délibération de l’hôtel de ville.



Aïda Sow Diawara, ancienne maire de Golf Sud et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar et Ndiémé Bâ de la coalition Yewwi Askan Wi se disputent la seconde place conformément à la règle de la parité.