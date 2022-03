Ville de Guédiawaye : Ahmed Aïdara et Aliou Sall ont procédé à la passation de service en l’absence de la presse.

Le nouveau maire de la ville de Guédiawaye et son prédécesseur ont procédé à la passation de service au moment de la pause et en présence du préfet du département de Guédiawaye. On attendait certes ce moment d’échanges entre Aliou Sall et Ahmed Aïdara, mais il s'est déroulé en l’absence de la presse invitée à observer une pause déjeuner de même que les conseillers.



C’est dans le bureau du maire que les échanges ont eu lieu. Qu’est-ce qu’ils se sont dit? Mystère et boule de gomme.



Il est clair que les deux hommes politiques se sont intimement vu dans les locaux de la mairie de la ville.

Le vote pour la désignation des adjoints au maire a repris à l’hôte de ville après cette courte pause durant laquelle cette petite entrevue a eu lieu...