Ville de Dakar : Un nouveau partenariat se dessine entre la Mairie et les Professionnels du tourisme.

Un partenariat fécond entre la Mairie de Dakar et les professionnels du tourisme va se nouer. C’est ainsi qu’a été présenté le protocole qui devrait lier la ville et le patronat du tourisme sénégalais, représentée par son président Mamadou Racine Sy.



C’est dans cette perspective que la Maire de Dakar, Soham Wardini, a rencontré une forte délégation du patronat du tourisme sénégalais dirigée par le Pdg de King Fahd Palace, icône du secteur privé national.



« Les échanges ont eu lieu dans une atmosphère détendue et empreinte de cordialité », renseigne un communiqué. L’édile et le patronat de l’hôtellerie au Sénégal ont discuté, ce vendredi, « d'un partenariat dynamique et fécond qui va lier dans les meilleurs délais les deux parties ».



Pour rappel, outre sa posture de Président du patronat sénégalais du tourisme, Mamadou Racine Sy avait été élu récemment à Bissau, président de la Confédération des professionnels du tourisme de l'espace Cedeao regroupant 15 pays ouest-africains.