Ville de Dakar : Soham Wardini rend gratuites la consultation et la prise en charge des agents et subventionne leur transport sur DDD.

La maire de la ville de Dakar, Soham El Wardini, a procédé ce lundi matin à la cérémonie du démarrage effectif de la visite médicale annuelle et du transport subventionné pour les agents de la municipalité.



Selon la candidate à sa propre succession, « à l’issue d’un long processus d’études, de consultations et de sélection, la société médicale de radiologie mobile Zarifa et la société nationale Dakar Dem Dikk ont répondu avec satisfaction aux besoins exprimés par la ville. Si des pathologies sont décelées, le suivi de l’agent est assuré par une prise en charge totale des frais y afférents, ceci dans la plus grande confidentialité... »



Madame le maire de Dakar d’ajouter : « l’objectif visé est de donner à tout agent la possibilité d’assurer son suivi médical régulier afin de déceler le plus tôt possible des pathologies graves. » Elle ajoute pour ce qui est du transport, qu'il est subventionné à hauteur de 60% pour les agents et leurs enfants âgés de moins de 30 ans.