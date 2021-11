Ville de Dakar / Quand Bamba Fall révèle sur Soham El Wardini et Bougane : Un trio purement « Ndakarù » à écarter?

La conquête de la ville de Dakar aiguise tous les appétits à quelques semaines des joutes électorales de janvier 2022. Les candidats sont présentement en mode pré-campagne et usent de toutes leurs stratégies pour remporter la palme au soir de ce scrutin tant attendu. Au niveau de l’Union Citoyenne « Bunt Bi », c’est le maire sortant Soham El Wardini qui est choisi pour conduire la destinée des Dakarois. En effet, la confiance lui est renouvelée par ce mouvement citoyen qui estime avoir fait le bon choix en se basant sur la gestion municipale que l’ancienne Numéro 2 de Khalifa Sall à la ville de Dakar, a su piloter depuis qu’elle a commencé le travail. Visiblement, ce n’est pas seulement Théodore Chérif Monteil et ses camarades qui lui font confiance.



En effet, dans une cérémonie de remise d’attestation et de convention aux bénéficiaires de la 3ème phase du programme d’autonomisation économique des femmes et des jeunes qui s’est déroulée à l’hôtel de Ville de Dakar, Bamba Fall qui prenait part à l’activité fera une révélation sur un possible soutien que le patron du Groupe D-Média avait envisagé apporter à Soham El Wardini. Pour se faire comprendre sans ambiguïté, Bamba Fall déroule dans un discours clair et concis : « celui avec qui je chemine dans une même coalition (Bougane Guèye Dany pour le nommer) est le premier à reconnaître le travail de Soham El Wardini. Le jour où elle a été lésée au détriment d’un autre candidat, Bougane m’a appellé pour qu’ensemble, nous fassions part à Soham El Wardini de notre souhait de nous désister afin de l’accompagner », a affirmé Bamba Fall.



Ce dernier ne s’en limitera pas à cette révélation pour montrer sa confiance et même celle de certains de sa coalition au travail qu’abat le maire de Dakar. « Même le programme que l’ancien maire Khalifa Sall devait exécuter, vous l’avez largement dépassé », a t-il ajouté. Une façon pour Bamba Fall de se dire prêt à une union programmatique pour la ville de Dakar ? Ce témoignage devant le maire devra faire parler dans les jours à venir. Ayant quitté tous les trois la coalition Yewwi Askan Wi en étant chacun frustré par la manière de procéder de la coalition, Bamba Fall, Soham Wardini et Bougane Guèye Dany peuvent-ils envisager un rapprochement pour faire face aux candidats pour la ville?



Affaire à suivre…