Ville de Dakar : Le Conseil décide d’aller en inter-commission avant d’entamer une session en plénière

La mairie de Dakar a procédé, ce Lundi 28 octobre à l’ouverture de la session ordinaire du conseil. Pendant deux tours d’horloge, les conseillers, avec à leur tête Madame Woré Diaw, Deuxième adjointe au maire de la ville de Dakar, ont décidé d’aller en inter-commission demain à 10h avant d’entamer une plénière qui se fera le mercredi 30 octobre 2019. Selon, la représentante du Maire, sept (07) points sont à l’ordre du jour et méritent une réflexion profonde. Poursuivant son propos, Madame Diaw rappelle que la ville de Dakar est habituée à un travail extrêmement sérieux et que donc les conseillers vont se rassembler demain pour une réunion avec les services techniques avant de voter les différentes délibérations. Il s’agit de l’autorisation spéciales de recettes et des dépenses, de l'autorisation de signer un avenant au contrat de prêt entre la ville de Dakar et la Banque régionale des marchés, de l'autorisation de signer la convention de partenariat entre la ville de Dakar et l’association urban culture consulting, de l'autorisation de signer le protocole d’accord entre la ville de Dakar et Mr Kamel M. Fakhry...