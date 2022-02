Ville de Dakar / Jean P. Dias après l’installation de son fils Barthélemy : « Il y a un temps pour tout »

C’est un père comblé de voir son fils enfin diriger la capitale sénégalaise qui a été vu ce matin à l’occasion de la cérémonie d’installation du bureau municipal de la ville de Dakar. Jean Paul Dias éprouve de la fierté en voyant son fils Barthélemy enfiler l’écharpe de maire de la ville de Dakar.



« C’est un sentiment de gratitude et de fierté qui m’anime. Nous rendons grâce à Dieu et remercions les concitoyens de cette capitale où lui, son grand-père et moi-même sommes nés. Quand les gens qui partagent avec vous la même capitale vous élèvent à ce rang, il faut s’en réjouir et travailler » se félicite le père du nouveau maire de la ville de Dakar qui, même étant d’opinions politiques différentes, se dit ému par cette présence forte de tous les Dakarois pour installer leur dirigeant pour les 5 prochaines années.