Ville de Dakar / Hôpital Le Dantec : il faut une semaine pour avoir une pièce d'état civil.

Le nouveau maire de Dakar, M. Barthélémy Dias, dans un show qu'on lui connaît, a présenté le bilan de ses 100 premiers jours à la tête de la Ville. Mais dans son bilan, il semblerait n'avoir parlé et présenté que les bonnes choses. Il devrait, également, se préoccuper des mauvais points.



Au moment où l'on parle de dématérialisation, d'accélération des procédures, au centre d'état civil de Le Dantec, il faut une semaine, pour avoir une pièce d'état civil. L'on se demande ce qui a véritablement pu se passer pour qu'on en arrive à cette situation qui, il faut le reconnaître, ne daterait pas de longtemps. En effet, dans ce même centre, il arrivait dans un passé récent, d'obtenir sa pièce, au maximum 3h de temps après avoir déposé la demande.



K. Mbaye est passé ce mardi 07 au centre d'état civil pour y déposer une demande d'extrait pour le compte de son oncle, et lui qui pensait devoir patienter jusque vers 12 h pour récupérer son sésame, se verra renvoyé jusqu'à Mardi prochain pour revenir chercher son papier. Se croyant seul dans cette situation, il entendra d'autres demandeurs se plaindre de la même situation.



Pourquoi en est t-on donc arrivé à cette situation ? Le maire Barthélémy Dias est-il au courant de cette situation ? Si non, il devrait prendre des mesures pour faciliter aux dakarois qui le désirent d'obtenir dans les plus brefs délais leurs pièces d'état civil...