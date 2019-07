Ville de Dakar : 70 milliards « volés »

Libération révélait hier dans le cadre de l’affaire du projet de construction de l’immeuble les 4C, que la ville de Dakar a été dépouillée de 3, 6 milliards de francs CFA par l’homme d’affaires Pape Abdoul Bâ et la société Corifex.



Le procureur a ouvert une information judiciaire contre Abdoul Bâ et Corifex pour blanchiment de capitaux, abus de biens sociaux et escroquerie.



Le préjudice est beaucoup plus énorme et le véritable auteur de ce braquage du siècle est un ressortissant Juif qui se nomme Philippe Buchbinder.



Ce dernier a délesté la ville de Dakar de 70 milliards avant de fuir le Sénégal pour se la couler douce entre Miami, Marrakech et Paris.



Promoteur des 4C, Buchbinder avait monté sur le tas Corifex, une société-écran basée au Royaume-Uni qui n’avait que deux employés.



En date des 21 août 2003 et 11 octobre 2004, 3,4 milliards ont été détournés par le promoteur juif.