Village du parrainage à Yoff : Abdoulaye Diouf Sarr mobilise ses troupes et fixe un quota de 22.500 signatures.

La campagne de collecte de signatures a démarré à Yoff lors de l’installation du village de parrainage. Une opération que le minisre de la santé a initiée pour permettre aux populations de parrainer le président Macky Sall.

Pour le maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, responsable de l’Alliance Pour la République (APR) , “le village de parrainage est une approche basée sur une bonne organisation et une méthodologie pour permettre de disposer dans un court temps des signatures requises.”

À cet effet, ce village de parrainage va centraliser toutes les signatures obtenues dans les quartiers de la commune, le quota de la municipalité de Yoff étant de 22.500 parrains.

Le souhait du maire est de faire mieux car sa municipalité à elle seule peut mobiliser pour le département de Dakar.

un dispositif a été ainsi mis en place pour que des jeunes de chaque quartier de Yoff, sillonnent les maisons et enregistrent les signatures. Ainsi, lors de la cérémonie du lancement de ce village, des Kits de parrainage ont été distribués à chaque quartier. Ils sont composés de casquettes, T-shirts et des classeurs qui contiennent tout le matériel nécessaires pour le parrainage…