Village de Poukham Tock : Les habitants exigent la «cessation définitive» des déversements de déchets en tout genre par la municipalité de Fatick.

Situé à 05 kilomètres à l’Est de Fatick Commune, sur la route de Diakhao Sine, Poukham Tock est un village dépendant administrativement de la commune de Mbéllacadiao. Depuis six ans, le village de Poukham Tock est victime d’une pollution atmosphérique et environnementale due aux déchets plastiques, aux ordures ménagères et aux fosses septiques déversés délibérément dans nos terres par les autorités municipales de Fatick et de Mbéllacadiao et les autorités administratives.







Vu les conséquences néfastes qui en découlent et qui mettent en danger les populations de Poukham Tock, nous exigeons la cessation définitive de ce déversement. À cet effet, une association dénommée « Poukham Tock au Sommet » a vu le jour afin de mener à terme cette lutte initiée après tant de démarches stériles et d’œuvrer pour le développement dudit village.







De par sa position géographique, les terres de notre village doivent servir à autre chose qu’à abriter les déchets de la commune de Fatick dont le Maire Matar Ba est incapable d’établir une bonne politique de gestion des ordures. C’est indigne pour une ville où le Président de la République est le Maire honoraire.







En plus de cette pollution, le village est confronté à d’autres maux qui handicapent



son élan vers le développement : absence d’un château d’eau à haut débit, l’éclairage public, une case santé fonctionnelle, des ralentisseurs pour parer à d’éventuels accidents, la route à hauteur de la carrière de sable qui menace de céder…



Nous disons non au mépris et au manque de considération manifeste!