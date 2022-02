Village de Ndiokel : La maison du chef du village entièrement ravagée par un incendie.

C'est un incendie d'une rare violence qui s'est déclaré ce matin vers les coups de 11 heures à Ndiokel, village situé dans la commune de Dya, département Kaolack. En effet, les flammes ont ravagé entièrement un carré regroupant plusieurs concessions dont celle du chef du village Mamadou Ka.



Même si aucune perte en vie n'a été enregistrée dans cet incendie, force est de reconnaître que le dégât matériel est énorme. Septs chèvres, un cheval et tous les biens ont été emportés par les flammes.



"Nous avons perdu tous nos biens. Nos vivres, nos matériels et même notre bétail tout est perdu dans les flammes. Il ne nous reste rien aujourd'hui", regrette le chef du village, Mamadou Ka, joint au téléphone de Dakaractu. Par ailleurs, il demande l'aide du gouvernement sénégalais et de toute bonne volonté pour reconstruire leurs maisons. Les éléments des Sapeurs-pompiers sont déployés sur les lieux. L'origine de l'incendie reste à déterminer par l'enquête...