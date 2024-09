Village de Ndia : Le Maire Mamadou Lamine Thiam confronté à la colère des villageois réclamant un audit

C’est avec une colère noire que les habitants de la commune de Ndia se sont réveillés, brandissant des morceaux rouges pour manifester leur défiance vis-à-vis du maire de Kébémer, Mamadou Lamine Thiam. Sous la présence de leur chef de village, Aïdara Dia, les habitants sont restés fermes dans leur position : préserver leurs terres dont le maire souhaite s’accaparer.Selon eux, le maire veut radier leur village de la carte pour transformer les terres de ce village en propriétés personnelles, ce qu’ils refusent catégoriquement. Ils estiment que ce patrimoine, grâce aux actes de bonne volonté de leur chef de village, a toujours été dans leur intérêt, car ce dernier leur a offert des terres et les a soutenus dans divers projets, tels que des Daara, mosquées, écoles…Avec l'avènement du nouveau gouvernement dirigé par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, qui incarne le slogan de « Jub Jubal Jubanti », la population de Ndia réclame un audit pour réorganiser la commune, déplorant au passage les vols, arnaques et de manipulations dont sont victimes les familles et les habitants.