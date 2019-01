Village de Kharé dans le Walo : Les populations ont marché pour dénoncer les difficiles conditions d'existence dans leur localité

Les habitants de Kharé, une localité située dans le département de Dagana sont confrontés à d’énormes difficultés pour s’épanouir au sein de leur localité. Dans ce village situé sur une île et dont les ressortissants sont des agriculteurs, la situation reste très préoccupante. Kharé manque presque de tout : électricité, eau potable, infrastructures socio économiques de base, des préoccupations auxquelles viennent s'ajouter de difficiles conditions de traversée. Le bac défectueux ne joue plus son rôle depuis plusieurs mois, les infrastructures scolaires et sanitaires sont inexistantes, autant de manquements qui constituent les principaux maux dont souffrent les ressortissants de cette localité du Walo situé à quelques encablures de Richard Toll. Alioune Fall, responsable des jeunes de ce village et ses camarades se désolent de cette situation. ''Nous vivons ici une situation de précarité incroyable. Ici rien ne marche et personne ne semble se soucier de notre sort. Un constat soutenu par Matar Guèye, un ressortissant de ce village qui déplore le non respect de leurs promesses par les autorités par rapport à leur village. Aujourd’hui, ont laissé entendre les populations de cette localité, tout le monde souffre des difficiles conditions d'existence et cela aussi bien au niveau des jeunes, des adultes que des femmes.

Aminata Fall, la porte parole des mamans, tantes et grand-mères de ces jeunes d'expliquer qu'elles n'ont jamais reçu de financements ou autres avantages qui pourraient leur permettre de mener des activités génératrices de revenus en marge de celles qu'elles mènent difficilement dans le domaine agricole. Très remontées contre les autorités, les populations du village de Kharé ont organisé une marche de protestation pour dénoncer cette injustice.