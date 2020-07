Village artisanal de Soumbédioune : Les artisans réclament la tête du directeur de l'artisanat.

En sit-in cet après-midi, au village artisanal de Soumbédioune, le groupement des interprofessionnels du village artisanal de Soumbédioune expriment leur désolation, face à ce qu'ils considèrent comme une non assistance aux artisans.



"Depuis six mois, nous sommes impactés par la pandémie de la Covid-19, mais il n'y a aucune autorité qui est venue s'enquérir de notre situation. En plus, nous avons attendu notre part du Fonds de riposte distribué aux différents secteurs, mais les acteurs de l'artisanat n'ont toujours pas vu leur part. Ce qui nous fait mal", dénonce le secrétaire général du groupement des interprofessionnels du village de Soumbédioune.



Ces artisans qui se disent laissés à eux mêmes, dénoncent le manque de réaction de leur ministre tutelle et réclament le limogeage du directeur de l'artisanat, qui estiment t-ils, n'a tenté d'apporter aucune solution à leurs doléances.

"Notre ministre de tutelle ne pense même pas à nous ainsi que son directeur de l'artisanat dont nous réclamons le limogeage".



À cet effet, les artisans interpellent le président Macky Sall. "Tout le monde a eu sa part du gâteau sauf nous qui sommes laissés en rade. Nous sommes des artisans et nous vivons du tourisme, alors que vous savez que le tourisme est fortement impacté par le confinement et que cela perdure. Nous avons interpellé le ministre et notre directeur, ils n'ont pas répondu, c'est pourquoi nous interpellons le président Macky Sall, car il reste notre seul recours. C'est pourquoi nous lui demandons de nous venir en aide, de penser aux artisans, car nous sommes des sénégalais comme tout le monde", conclura le porte parole du jour...