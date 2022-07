Village SOS Sicap Baobab : Aminata Touré chez les enfants orphelins

Après l’étape de la commune de Médina, Aminata Touré s’est dirigée avec les autres membres de la coalition Benno Bokk Yakaar vers Sicap Baobab. C’est le lieu de rendre visite aux enfants regroupés dans le village Sos.



Cette maison qui accueille ces bouts de bois de Dieu et qui a eu à bénéficier de la générosité de la tête de liste de Benno Bokk Yakaar à travers des subventions, a souhaité à la coalition présidentielle une bonne campagne.



Aminata Touré a toutefois encouragé les dirigeants et les a invités à plus de soutien à ces espoirs du pays. Une photo de famille a sanctionné cette rencontre avec la candidate des marron-beige.