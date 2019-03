Village Peulh attaqué au Mali : Le Parti Pastef appelle la communauté africaine à réagir face à cette tragédie

Pastef/les Patriotes condamne avec la dernière énergie le massacre lâche et odieux perpétré contre le peuple Malien à qui il présente ses condoléances attristées et exprime toute sa solidarité.



Pastef/les Patriotes appelle la communauté africaine et internationale à soutenir, par les moyens nécessaires, le peuple Malien face à cette tragédie.



Ce qui nous lie est plus fort et plus important que ce qui nous divise.



Vive le Mali uni !



Vive l’Afrique !







Dakar, le 25 Mars 2019



LE COMITÉ DE PILOTAGE