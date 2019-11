« Viens te battre », « C’est quand tu veux » : Clash de Légende entre Edinson Cavani et Lionel Messi

Le vieux Clásico entre l'Uruguay et l'Argentine, ce lundi soir, ne ressemblait pas vraiment à un match amical. Les deux équipes se sont quittés sur une score de parité (2-2), mais l’ambiance était électrique, notamment entre Edinson Cavani et Lionel Messi en première période. Après un petit accrochage, les deux hommes se sont échangés quelques mots… pas trop amènes.



L'attaquant parisien aurait tout simplement invité la Pulga à venir se battre, avant que le joueur barcelonais ne rétorque : « C'est quand tu veux ! ».



Les esprits sont restés très chauds au moment de regagner les vestiaires, d'après plusieurs médias présents à Tel-Aviv, où se déroulait la rencontre. « Ce fut un match à frictions, par moments, avec des coups. Ce sont des choses du football sud-américain. Ça a été un vrai Clásico et on sait ce que c’est. On joue au football pour cela », a conclu Edinson Cavani après le coup de sifflet final.