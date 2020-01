Vie et Œuvres de Cheikh Aldiouma Ba : Guet Ardo engage le projet de restauration des écrits du Cheikh.

Les écrits de Cheikh Aldiouma Ba méritent d'être valorisés et mieux vulgarisés partout dans le monde à travers des expositions, car ils sont toujours d'actualité.

Pour une meilleure connaissance de la vie et l'œuvre de Cheikh Aldiouma Ba, la commune de Guet-Ardo s'est engagée à financer le projet de restauration des écrits du Cheikh.

Selon le maire Talibouya Ba qui a fait l'annonce de la journée culturelle dédiée au saint homme à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, "il serait question de restaurer les écrits sur l'histoire de Cheikh Aldiouma Ba à travers une exposition numérique mobile qui pourra faire le tour du pays et le monde, afin de mieux faire connaître aux fidèles musulmans le vénéré Cheikh Aldiouma Ba", un guide Spirituel Khadr...