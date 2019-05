Vie de couple, Djiby Dramé se confie dans Café Ramadan : « Maman chérie et moi sommes le yin et le yang. Dans un couple, il faut de la complicité et de l’harmonie »

La nuit du bazin a fini de le propulser au devant de la scène musicale. Un spectacle grandeur nature qui allie mode et musique madingue. Le chanteur Djiby Dramé qui prépare la 15ème édition nous confie que cette année, la chanteuse malienne Oumou Sangaré sera de la partie entre autres artistes de renom. L’artiste marié à une autre chanteuse qu’il surnomme Maman chérie nous confie qu’ils sont comme le yin et le yang dans la cosmologie chinoise, c’est à dire complémentaires. « Un couple pour qu’il soit épanoui, il doit y avoir de la complicité et de l’harmonie sans toutefois ôter au mari sa casquette de chef de famille », clame l’artiste Djiby Dramé, invité de ce numéro de café ramadan...