Vie d’artiste : DRAKE vient de perdre 250.000$ après une mauvaise mise lors d’un combat MMA

Jake Paul a encore fait perdre une énorme somme d'argent à Drake la nuit dernière en battant Nate Diaz alors que le rappeur canadien avait parié sur un triomphe du pratiquant américain d'arts martiaux mixtes originaire de Stockton en Californie.

Adepte des paris sportifs, le rappeur canadien Drake, ne peut s'empêcher de miser des grosses sommes d'argent lors d'importants événements sportifs. Ce samedi 5 août à l'American Airlines, c’est la somme de 250 000 dollars soit environ 148 722 850 Franc CFA que le rappeur avait misée pour la victoire de Nate Diaz face à Jake Paul disciple du box MMA.

Sauf que Jake Paul lui ne s’est pas laissé faire devant son adversaire. Agressif d'entrée, ce dernier qui a largement remporté le premier round, s’est ensuite exposé à une belle résistance de Nate Diaz, lequel a même osé une guillotine (interdite en boxe) au dixième et dernier round. Pas suffisant pour faire abdiquer Jake Paul qui s’impose et reste invaincu sur le ring face aux anciens combattants de l’UFC : Anderson Silva, Tyron Woodley et donc Nate Diaz.