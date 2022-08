Vidéo filmée à Rebeuss : Cheikh Omar Diagne convoqué à la Direction de la Cybercriminalité ce vendredi

Le Secrétaire général du Rassemblement pour la Vérité, Cheikh Omar Diagne, récemment élargi de prison, a été convoqué de nouveau dans l’affaire d’une vidéo partagée sur la toile montrant des prisonniers à la prison de Rebeuss déclamant des Khassaïdes.

Sur les réseaux sociaux, l’intéressé a informé en effet, avoir reçu une convocation émanant de la Cybercriminalité concernant cette affaire. Il a promis d’aller répondre et de préciser quand même que « conscient d’être dans un état failli où les institutions et les FDS obéissent à d’autres logiques et ne traitent pas les citoyens d’une égale dignité, n’avoir pas porté plainte concernant la vidéo », où lui-même apparaît, ni avoir filmé.

Les sites diffuseurs, ajoute-t-il, ne m’appartiennent pas et le téléphone qui filmait n’est pas mien. « Je n’étais pas seul dans la vidéo pour justifier cette convocation, j’ai déjà expliqué tout ce qu’il y avait à dire dans mes sorties. »

Visiblement irrité, Cheikh Omar Diagne de conclure en indiquant que si l’État a des comptes à régler, « qu’il le fasse sans hypocrisie ni triche. Tapalé avec des corps, instrumentaliser les services de l’ordre, voilà là où nous en sommes avec ce régime ! »